В Канаде скончался писатель азербайджанского происхождения

Иранский писатель азербайджанского происхождения Рза Барахани скончался в возрасте 86 лет в Торонто, Канада.

Об этом Day.Az сообщил руководитель отделения отделения Южного Азербайджана Союза писателей Сайман Аруз. По его словам, новость о смерти Рзы Барахани подтвердил его сын Октай Барахани.

Рза Барахани Рза Барахани родился в 1935 году в Тебризе. Он известен как один из основных представителей движения родного языка в Южном Азербайджане. В 2001-2003 годах он занимал пост председателя канадского PEN-клуба.

Рза Барахани был номинирован на Нобелевскую премию, но впоследствии его кандидатура была снята в результате усилий иранских оппозиционеров.