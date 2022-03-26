Interact Film Lab – в Азербайджане стартует интересный проект о кинематографе

При совместной организации киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и киностудии Debüt, а также при поддержке министерства культуры Азербайджана стартует проект Interact Film Lab, сообщили Day.Az в министерстве.

Interact Film Lab будет иметь функции учебной лаборатории.

В рамках шестимесячной образовательной программы зарубежные специалисты будут проводить занятия по различным направлениям кинематографии, а именно: режиссура, сценарное мастерство, операторское искусство, продюсирование и т.д.

В сфере режиссуры и сценарного мастерства обучающую программу проведет режиссер и сценарист Наталья Меркулова. Она является одним из режиссеров сериала "Анна К" - первого оригинального русскоязычного проекта Netflix и соавтором фильма "Капитан Волконогов бежал", который вошел в основной конкурс Венецианского кинофестиваля. Кроме того, режиссер и соавтор сценариев вышеуказанных кинопроектов Алексей Чупов выступит со своей обучающей программой по сценарному мастерству и режиссуре.

Теоретические и практические занятия по операторскому искусству проведет Евгений Родин. Он является оператором фильмов "Почти весна", "К вечеру", "Календарь", которые были представлены на престижных международных кинофестивалях.

О работе художника-постановщика расскажет Гурам Наврозашвили. Кинокартины, над которыми он работал, были представлены на Берлинском кинофестивале и кинофестивале в Локарно.

В области продюсирования своим опытом поделится выпускница Нью-Йоркской академии кино Валерия Лебид.

Участники проекта будут отбираться на основе конкурса. Узнать подробности и заполнить форму заявки можно на сайте киностудии Debüt.