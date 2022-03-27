Долгожданная премьера спектакля "И приходила женщина..." на сцене Русской драмы

"И приходила женщина..." - на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоялась долгожданная премьера спектакля по произведению выдающегося драматурга, народного писателя Азербайджана Максуда Ибрагимбекова "Приходила женщина в черном", передает Day.Az со ссылкой на Trend Life. Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

Спектакль действительно стал долгожданным как для зрителей, так и для его создателей. Работа над постановкой длилась долго, всему виной пандемия. Но даже в условиях ужесточённого карантина труппа театра работала над спектаклем онлайн.

Несомненно, премьера вызвала большой интерес. Пока занавес не открылся, и не началось удивительное таинство театра, публика изучала театральную программку, где значились имена известных и любимых актеров.

И вот долгожданный момент настал, погас свет в зале, занавес поднялся... На сцену вышел народный артист Азербайджана Мабуд Магеррамов, в постановке он исполняет роль Автора. Из реквизитов, необходимых ему, только кресло, стол и пишущая машинка... Именно герой Мабуда Магеррамова на протяжении всего спектакля будет проводником для публики. Благодаря его пояснениям, комментариям зритель глубже раскроет для себя образы героев, сможет точнее разобраться в хитросплетениях их судьбы.

Действия спектакля разворачиваются в 80-90-е годы прошлого века в приморском поселке под названием Бугурда. Казалось, обычный поселок, где жизнь течет по давно устоявшемуся руслу... Но молодой рыбак Джаваншир (заслуженный артист Мурад Мамедов) хочет перемен. Печется Джаваншир не о себе, а о всех жителях родного поселка, о таких же простых рыбаках, как и он.

Джаваншир решает стать главой поселкового совета. Жители Бугурда во главе с другом Джаваншира - Зохрабом (заслуженный артист Олег Амирбеков) поддерживают кандидатуру молодого руководителя.

С этого дня жизнь начинает процветать, здесь открывают школу, больницу. И уже никто не хочет отсюда уезжать. Каждый находит здесь свое счастье. Да и сам Джаваншир, познакомившись в институте с прекрасной девушкой Зарой, обретает любовь всей своей жизни.

Постановщики спектакля показали жизнь поселка Бугурда во всех красках - там были и криминальные разборки с бригадиром Муртузом (народный артист Фуад Османов), и шумная, веселая свадьба со скандалом между родственниками, и обычные поселковые посиделки за ароматным чаем с вареньем. Впрочем, уклад жизни поселка Бугурда ничем не отличался от образа обитателей какого-то другого поселка.

Шли годы, жизнь текла своим чередом, герои стали старше, но также преданы своим идеалам, и также влюблены в родной поселок. Один трагический случай изменил жизнь всего поселка, раскрыл давно позабытую тайну...

Сын Зохраба от первой жены, которая трагически погибла в автокатастрофе, вырос, но пошел по кривой дорожке. Джавид (Джохар Абдуллаев) завсегдатай ночных клубов, где алкоголь, наркотики и азартные игры. В потасовке он случайно убивает местного врача Тейяра (Мурад Исмайлов).

Узнав об этом, Джаваншир и Зохраб решают скрыть правду. Но вдова Тейяра - Сугра (заслуженная артистка Хаджар Агаева) узнает страшную истину.

Сугра решает отомстить, и если у нее не хватает сил выстрелить, то она наказывает героев, припоминая ошибки молодости. Безутешная вдова раскрывает страшную тайну - Джавид на самом деле сын Джаваншира, а не Зохраба...

Это известие словно раскаты грома, оно рушит все, что герои создавали долгие годы. Джаваншир видит выход только в одном - он уходит в море, откуда уже никогда не вернется... Самым трагическим моментом спектакля стали похороны Джаваншира - в глубоком тумане моряки несли тело председателя. Горю их не было предела. Теперь и Зара, также, как и Сугра облачена в черное, траурное платье...

Отметим, что в постановке занято более 40 актеров. Но здесь нет маленьких ролей, артисты глубоко "вросли" в своих персонажей, это было потрясающее перевоплощение, проживание жизни своих героев. Один мошенник, другой - поэт, третий - просто хороший врач... И каждый из них неповторим - мимика, жесты, акцент, с которым говорят герои.

Привлекли внимание публики и яркие декорации - повсюду рыболовные сети, лодка, старая хижина. Музыкальное оформление спектакля порадовало всех - зрители не только слушали любимые песни, но и подпевали артистам.

Спектакль был очень тепло принят, публика долго аплодировала создателям и актерам постановки. Красивые букеты цветов, преподнесенные актерам, овации и крики "Браво!" стали прекрасным подарком для артистов театра. В заключении на сцену вышел народный артист Азербайджана Александр Шаровский. Он отметил, что спектакль - это дань памяти двум великим личностям - Максуду Ибрагимбекову и Таиру Салахову. В этот момент на сцену спустили портрет Максуда Ибрагимбекова и Таира Салахова, и в зале вновь раздались овации и аплодисменты.

Отметим, что спектакль представлен в инсценировке заслуженного работника культуры Азербайджана Владимира Неверова. Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник-постановщик - народный художник СССР Таир Салахов (1928-2021 годы), художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художники по костюмам - Анна Ибрагимбекова и заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, над музыкальным оформлением работал заслуженный работник культуры Владимир Неверов, ассистент режиссера, автор хореографии и пластических движений - народный артист Азербайджана Фуад Османов, ассистенты хореографа - заслуженные артистки Мария Дубовицкая и Хаджар Агаева.



В спектакле заняты - народные артисты Азербайджана Мабуд Магеррамов и Фуад Османов, заслуженные артисты Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, Олег Амирбеков, Мурад Мамедов, Салман Байрамов, Юрий Омельченко, а также артисты театра - Саида Велибекова, Ягуб Зейналов, Марьям Адыгезалова, Олеся Гасымова, Зумруд Алиева, Тамилла Абуталыбова, Ольга Арсентьева, Мурад Исмайлов, Илькин Мехтиев, Заур Терегулов, Фатима Алиева, Фарид Бахрамов, Рустам Керимов, Эльшад Муртузов, Надир Абдурагимбеков, Джохар Абдуллаев, Мурад Искендеров, Эмиль Атрашкевич, Рамиль Алиев, Эльмир Алекберов, Заур Искендеров, Абдула Исмаилов, Самира Рустамова, Иоанна Ферштандт, Тамерлан Абдуллаев, Руслан Павлов, Сабина Мамедова, Говхар Шахбанова, Назим Джабаров, Сяма Велиева и Руфат Алиев.

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