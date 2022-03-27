Один день в Бакинской русдраме – экскурсия за кулисы

В связи со Всемирным днем театра, который отмечается 27 марта, в азербайджанских театрах прошел "День открытых дверей".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятия проведены при организации министерства культуры Азербайджана.

Проект под названием "Один день в театре" ("Teatrda bir gün") охватил ряд театров, среди которых и Государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна.

По словам заместителя директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженного работника культуры Ильхама Мамедова акция "День открытых дверей" - прекрасная инициатива министерства культуры.

"Прежде всего хочу поздравить всех своих коллег с нашим профессиональным праздником - Днем театра! Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и творческих успехов.

Бакинская русдрама один из самых посещаемых в Азербайджане театров. Зрители всегда с большим интересом встречают наши постановки. Во время спектакля в театре царит магия - публика увлечена происходящим на сцене, пока за кулисами идет напряженная работа. И сегодня, в свой профессиональный праздник, сотрудники театра приоткрыли завесу закулисья", - отметил он.

Заместитель директора русдрамы подчеркнул, что театр с утра открыл свои двери для всех заинтересованных зрителей.

"Сегодня у нас было много посетителей, это и взрослые, и дети. Для них сотрудники театра провели увлекательную экскурсию. Зрители посетили реквизиторский, костюмерный, осветительский, звукооператорский цеха, побывали в гримерках у актеров, узнали, как готовятся спектакли к показу. Зрители не только вышли на сцену, как настоящие артисты, но и смогли осмотреть костюмы, декорации, потрогать театральный инвентарь. Именно за кулисами они почувствовали, какая колоссальная работа идет при подготовке и демонстрации спектакля. "День открытых дверей" в театре стал настоящим праздником для юных зрителей, они были настолько увлечены, что некоторые даже загорелись мечтой стать актерами. В ходе мероприятия зрители проявляли искренний интерес, задавали много вопросов об истории театра, рассматривали в фойе фотографии артистов театра", - сказал Ильхам Мамедов, выразив надежду, что подобное мероприятие станет ежегодным.

Отметим, что в рамках проекта министерства культуры зрители могли воспользоваться специальными автобусами, которые следовали по заданному маршруту и бесплатно доставляли их в театр.