Театр ƏSA показал спектакль “AND”

Журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank, на своей странице в Instagram поделилась публикацией о спектакле "AND" Театра ƏSA.

"За этим театром я слежу с их появления. Это первый инклюзивный театр в Азербайджане. И основал его Нихад Гуламзаде, которого я ранее узнала как актера независимого театра ODA (ныне ADO).

У театра ƏSA всегда был интересный репертуар, а мне никак не удавалось попасть на спектакли, хотя очень хотелось посмотреть их работу. Ну и наконец, это случилось.

Я пошла смотреть спектакль "AND" ("Клятва"), поставленный по пьесе Мольера "Скупой". Это был уже второй показ комедийной драмы, но почти премьера.

Пьеса Мольера - это театральная классика, ее очень удобно ставить, но сыграть нужно так, чтобы поверили, и история не показалась скучной.

И у меня был вопрос: смогут ли актеры этого театра сыграть хорошо? Я тут вообще не про инвалидные коляски и протезы, а про актерское мастерство. Неприятный опыт в тот же день у меня был в Союзе театральных деятелей, вы помните.

Но я была поражена. Актеры были великолепны. У некоторых был дефект речи, но даже это не помешало им сыграть свои роли убедительно. Было видно, что эти актеры РАБОТАЮТ НАД СОБОЙ.

Были интересные решения в декорациях, отличный свет. А актеры сыграли так замечательно, что все зрители моментально прониклись историей.

И мне невероятно понравилось актерское мастерство Эльшана Аскерова. Вот тут была работа над голосом, дикцией, телом, пластикой, а еще вхождение в образ, добавление запоминающихся штрихов.

Все актеры были невероятные! Спасибо им за спектакль!

И "браво" режиссеру-постановщику спектакля Нихаду Гуламзаде. Весь зал аплодировал стоя!", - рассказала она в публикации.