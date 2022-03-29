Произведения азербайджанского композитора прозвучали в Казани

В Казани состоялась концертная программа, посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. На концерте "Современная музыка мусульманского мира", прошедшем в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева, прозвучали произведения композиторов Азербайджана, Казахстана, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, а также регионов Российской Федерации (РФ) - Чеченской Республики, Дагестана, Кабардино-Балкарской Республики, Северной Осетии - Алании, Башкортостана, Татарстана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в исполнении Симфонического оркестра Казанской консерватории прозвучали произведения азербайджанского композитора Алии Мамедовой - "Адажио" и финал симфонии "Хаял".

В этом году по инициативе Духовного управления мусульман РФ в России отмечается 1100-летие официального принятия ислама народами Волжской Булгарии (922 г.), а также 1400-летие переселения (хиджры) пророка Мухаммада из Мекки в Медину (622 г.).