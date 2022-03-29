https://news.day.az/culture/1448263.html Министр культуры Азербайджана примет участие в заседании ТЮРКСОЙ
Министр культуры Азербайджана примет участие в заседании ТЮРКСОЙ
Делегация, возглавляемая министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым, отправляется с официальным визитом в Турцию, сообщили Day.Az в ведомстве.
В рамках визита запланировано участие представителей министерства культуры Азербайджана в очередном заседании Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), которое пройдет 30-31 марта в городе Бурса.
Также запланировано проведение ряда официальных встреч.
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