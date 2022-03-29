В Брюсселе прошла выставка картин Асмер Нариманбековой

В Брюсселе прошла выставка работ заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой.

Как сообщила Trend мастер кисти, экспозиция была размещена в Брюссельском свободном университете (Vrije Universiteit Brussel) при организации посольств Азербайджана в Бельгии и во Франции, а также Ассоциации французско-азербайджанского диалога и Caspian Initiative for European Integration & Partnership, передает Day.Az.

В экспозицию вошли 15 картин, написанные Асмер Нариманбековой за последние два года. Многие работы в экспозиции отражали тему праздника Новруз.

Выразительные, красочные картины приковывали внимание посетителей вернисажа своими идеями, замыслом и сюжетом.