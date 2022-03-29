https://news.day.az/culture/1448317.html В Азербайджане пройдут Дни франкофонии
В Азербайджане пройдут Дни франкофонии
В Азербайджане с 1 по 22 апреля пройдут Дни франкофонии, сообщили Day.Az организаторы мероприятия.
Ежегодно во всем мире, во франкоязычных странах, а также в странах, где преподается и изучается французский язык, в том числе и в Азербайджане, отмечаются Дни франкофонии.
В текущем году Дни франкофонии пройдут под девизом "Франкофония будущего", чтобы подчеркнуть поддержку молодежи и ее устремлений, особенно в областях предпринимательства, цифровых технологий и устойчивого развития.
В рамках Дней франкофонии будут представлены интересные творческие мероприятия, среди которых кинопоказы, выставки, конкурсы, конференция и ряд других мероприятий.
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