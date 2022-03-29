В Музыкальном театре вновь покажут спектакль «Гарнир по-французски»

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоится показ лирической музыкальной комедии в двух частях "Гарнир по-французски".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе театра, премьера комедии, поставленной актерами русской труппы театра, состоялась 1 октября 2011 года, и с тех пор она неизменно вызывает большой интерес и любовь зрителей.

В спектакле повествуется о невероятных любовных играх. Неожиданные ситуации на протяжении всего представления, таинственные и захватывающие события стремительно сменяют друг друга.

Отметим, что режиссером-постановщиком лирической музыкальной комедии в двух частях "Гарнир по-французски" является заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров, режиссером - заслуженный артист Борис Графкин, художником-постановщиком - заслуженный художник Набат Самедова, балетмейстерами-постановщиками - заслуженные артисты Елена и Закир Агаевы.

В спектакле заняты заслуженная артистка Светлана Булах, актеры - Эмиль Гейдаров, Рауф Бабаев, Фируз Мамедов, Юлия Гейдарова, Элеонора Мустафаева и Валерия Искендерова.

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр приглашает всех любителей комедийного жанра посмотреть данный спектакль.

Билеты можно приобрести во всех кассах кинотеатров города, в центрах ASAN xidmət, а также на сайте iticket.az.