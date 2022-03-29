Тайна одного ковра… - необычный проект в азербайджанском музее

В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялась презентация проекта "Тайна одного ковра: новый подход к музейным объектам", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это один из шести проектов, вошедших в авторскую программу "Культурные горизонты" известного арт-менеджера, искусствоведа, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Джахангира Селимханова. Проект, куратором которого является Кенуль Рафиева - образец применения инновационных методов презентации в выставочном пространстве.

В рамках проекта в музее ковра презентована видеоинсталляция уникального карабахского ковра XVIII века, одного из наиболее ценных экспонатов музея.

До начала мероприятия Кенуль Рафиева рассказала о проекте.

"Во многих ведущих музеях мира практикуется данный формат презентации экспонатов музейной коллекции. В Азербайджане подобный подход - достаточно новый, так как информационные технологии в музейном деле набрали оборот в последние годы. Данный метод креативный, и таким образом оживляет музейную коллекцию, к которой публика уже привыкла", - сказала она.

Рафиева отметила, что музей - это не только место для сохранения ценных экспонатов, их консервации и просвещения населения, но также пространство, где люди общаются, приобщаются к истории, искусству, науке.

"Благодаря современным технологиям, которые так прочно вошли в нашу жизнь, мы имеем возможность, например, увидеть в новом, цифровом, формате уникальный карабахский ковер XVIII века, и понять, что хотели нам сказать его авторы. Когда мы работали над аудио и -видеоинсталляцией ковра, заметили, что там есть асимметрия. Наш проект позволяет и зрительской аудитории, и специалистам по-новому взглянуть на мир коврового искусства, и понять, о чем нам говорят сюжет ковра, его узоры и цветовая гамма", - подчеркнула КенульРафиева.

В своем выступлении на мероприятии директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова поздравила авторов проекта.

"Узнав об идее и планах реализации проекта с одним из экспонатов нашего музея, я с большим интересом приняла эту инициативу. Когда встал выбор - на основе какого экспоната создавать видеоинсталляцию, я решила, что это должен быть уникальный карабахский ковер XVIII века. Это один из самых ценных экспонатов в нашей коллекции, и у этого ковра очень интересная история. Ковер датируется началом XVIII века, и относится к последним образцам из цикла "Аждахалы" (Драконовые)", - сказала Меликова.

Директор музея рассказала, что долгие годы этот ковер находился у одного армянского коллекционера, затем был продан на аукционе, и более 15 лет хранился в итальянской коллекции.

"Для нас было очень важно вернуть этот ковер. И на протяжении нескольких лет музей над этим работал. Нас в этом деле поддержал один азербайджанский меценат, который выкупил данный ковер. Уникальный ковер был нам возвращен в дни 44-дневной Отечественной войны", - подчеркнула Ширин Меликова.

Заслуженный деятель искусств Азербайджана Джахангир Селимханов отметил, что в авторскую программу "Культурные горизонты" вошли шесть проектов, среди которых и посвященный уникальному карабахскому ковру XVIII века.

"Куратор Кенуль Рафиева предложила в рамках проекта новый взгляд на музейную экспозицию, который станет интересным и привлекательным для посетителей. Видеоинсталляция создана Тимуром Амирхановым. При работе над инсталляцией я увидел в Тимуре Амирханове, которого знаю давно, не только дизайнера, но и настоящего художника. Видеоинсталляция сопровождается композицией "Мугам+" из нового альбома "vİBrant" продюсера электронной музыки и исполнителя на таре Ибрагима Бабаева", - сказал Селимханов.

Отметим, что проект "Тайна ковра: новый подход к музейным объектам" является частью образовательной программы "Культурные горизонты", предназначенной для деятелей культуры и искусства и финансируемой Международным фондом помощи культурным и образовательным организациям министерства иностранных дел Германии, Институтом Гёте и другими организациями.