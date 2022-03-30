В Азербайджане отметили Всемирный день театра

Коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра отметил вместе с преданными поклонниками свой профессиональный праздник - Всемирный день театра, передает Day.Az.

Напомним, что в связи со Всемирным днем театра, который отмечается 27 марта, в азербайджанских театрах прошел "День открытых дверей". Мероприятия состоялись при организации министерства культуры Азербайджана.

Начиная с 11 часов утра сотни зрителей, увлеченные магией театрального искусства, приходили в Азербайджанский государственный академический музыкальный театр. Здесь им была предоставлена прекрасная возможность наглядно ознакомиться с работой театра. Они посетили цеха, где создают декорации, бутафорию, костюмы и сценические эффекты. Также зрители смогли пообщаться с любимыми актерами, понаблюдать за репетициями.

В "День открытых дверей" публика получила возможность посмотреть спектакль "Нотр-Дам де Пари - посвящение".

После посещения Государственного академического музыкального театра зрители делись в социальных сетях многочисленными фотографиями, восторженно рассказывали о проведенном в театре дне и знакомстве с известными актерами.