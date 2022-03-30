В Магдебурге состоялась премьера произведения азербайджанского композитора

В одном из старинных и красивейших городов Германии Магдебурге состоялась премьера нового произведения для симфонического оркестра Sommer-Eindruck (Летние впечатления) председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки Фирангиз Ализаде, сообщили Day.Az в пресс-службе Союза.

"Наряду с произведениями классиков - Ф.Мендельсона, Ф.Шуберта и Д.Шостаковича, Mitteldeutsche Philharmonie Orchestra во главе с дирижером Михаэлем Хорстом представил слушателям музыкальную новинку, заметно "подогревшую" интерес к концерту. Премьера ожидалась с большим волнением не только потому, что Фирангиз Ализаде хороша знакома немецкому слушателю по многочисленным произведениям, вошедшим в программы международных фестивалей и других интересных проектов, но также и потому, что после "пандемийной" паузы эта премьера стала первой, вошедшей в обновленный репертуар популярного исполнительского коллектива", - говорится в сообщении.

Произведение Фирангиз Ализаде было исполнено на одном дыхании, покорив слушателей искрометными пассажами, необычными приемами оркестровой игры и увлекательными тембровыми сюрпризами.

После концерта дирижер Михаэль Хорст сказал журналистам: "Я давно знаком с творчеством замечательного азербайджанского композитора Фирангиз Ализаде. В репертуар нашего оркестра уже много лет входит Crossing-II, записанный на авторский диск композитора еще в 90-е годы известной шведской звукозаписывающей фирмой BIS. И мы рады, что сегодня состоялась успешная премьера произведения Фирангиз Ализаде Sommer- Eindruck, написанного композитором по нашей просьбе специально для нашего оркестра. Это большая честь! После сегодняшней премьеры мы намереваемся исполнять эту прекрасную музыку, очень понравившуюся не только мне, но и всем музыкантам оркестра, в нашем длительном турне по городам Германии. Особенную радость нам доставило то, что специально для участия в премьере приехала и сама композитор, профессор Фирангиз Ализаде, а также из Гамбурга прибыл представитель международного издательства "Ганс Сикорский" Габриэль Тешнер. Мы, естественно, пригласили Фирангиз Ализаде для участия в нашем турне, но, как нам стало известно, в ближайшее время ее ожидает еще одна премьера в Англии".