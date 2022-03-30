В Шеки прошел масштабный конкурс искусств "Кубок Большого Кавказа 2022"

В Шеки прошел широкомасштабный региональный конкурс искусств "Кубок Большого Кавказа 2022", организованный Союзом молодежи Азербайджана при организационной поддержке Министерства культуры, сообщили Day.Az организаторы.

В течение двух дней на двух сценах - Центра Гейдара Алиева и школы искусств №4 свое мастерство показали 1351 участник из 22 регионов!

"Я счастлив быть причастным к такому грандиозному празднику культуры нашей страны. Говоря откровенно, мы не ожидали такого отклика со всех уголков нашей родины, и не совсем ясно представляли, с какой конкуренцией столкнутся участники. Хочу лично поблагодарить руководство Регионального Управления Культуры Шеки в лице Тарлана Насибова за прекрасное отношение к молодым деятелям культуры. Его личный вклад, а также руководства центра искусства, где был проведен конкурс, просто неоценимы!" - отметил организатор конкурса, начальник отдела искусства Союза молодежи Азербайджана Азиз Азизов.

Глава судейской коллегии Айтян Ахмедова отметила возросший интерес к искусству в регионах страны.

"Мы с коллегами были очень приятно удивлены, насколько за последние годы вырос уровень искусства в регионах. Это относится и к академическим направлениям, и в особенности - к народному инструменту. Это был просто невероятный праздник для души!", - сказала она.

В судейскую коллегию также вошли - Сабина Мехтиева, Афларуз Мамедов, Азиз Азизов, Ульвия Гасанова и Фархад Алиев.

Номинации фестиваля - соло, дуэты, малые группы (до 8 человек), ансамбли (до 24 человек), большие ансамбли (25 и более участников), возрастные категории - малыши (до 7 лет), дети в 1-й возрастной категории (7-8 лет) и во 2-й возрастной категории (9-10 лет), юниоры в 1-й возрастной категории (11 - 12 лет) и во 2-й возрастной категории (13-15 лет), взрослые (16 лет и старше).

Конкурсанты соревновались в дисциплинах - танец (все направления), фортепиано, классический инструмент, народный инструмент (тар, кяманча, саз, канон, гармонь, балабан и др.), академический вокал, эстрадный вокал, ханенде, художественное чтение, актерское мастерство и др.

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