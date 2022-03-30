В Союзе композиторов прошло мероприятие, посвященное 31 марта - Дню геноцида азербайджанцев

В Союзе композиторов Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню геноцида - 31 марта, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Союза композиторов Азербайджана.

Вступительным словом его открыл секретарь Союза композиторов, заслуженный деятель искусств, профессор Джалал Аббасов. Он отметил, что день мартовского геноцида азербайджанцев ежегодно отмечается в Республике в соответствии с принятым в 1998 году Указом общенационального лидера Гейдара Алиева "О геноциде азербайджанцев". Он подчеркнул также, что мемориальные мероприятия занимают видное место в работе Союза композиторов, здесь традиционно проводятся дни памяти жертв террора и насилия, совершенного армянскими националистами против мирного азербайджанского населения. И сегодня мы отмечаем памятную дату, со дня которой прошло уже 104 года.

Заседание продолжило выступление музыковеда, заслуженного деятеля искусств, профессора Хаджар Бабаевой, которая рассказала об исторических фактах, связанных с геноцидом азербайджанцев. Далее с темой "Отражение темы геноцида в творчестве азербайджанских композиторов" выступила музыковед Айсель Керим.

В музыкальной части мероприятия прозвучали сочинения молодых композиторов, посвященные памяти жертв этих трагических событий. Это - "Yurd harayı" для кеманчи и фортепиано Вафы Багирзаде, "Elegiya" для скрипки и фортепиано Севиндж Алиевой-Гамбаровой и аудиозапись композиции "Anxiety" ("Беспокойство") для тара и эстонского инструмента каннель Илахи Гисмет. Их представляли молодые исполнители - Ибрагим Бабаев (тар), Наргиз Кенгерли (фортепиано), Севиндж Мирзали (кеманча), Кристи Мюхлинг (каннель), Натаван Cалаева (скрипка).

Присутствующие минутой молчания почтили память жертв кровавой трагедии.