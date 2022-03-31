Азербайджанская делегация приняла участие в праздничной церемонии "Бурса – культурная столица тюркского мира"

Азербайджанская делегация, возглавляемая министром культуры Анаром Керимовым, приняла участие в праздничной церемонии открытия в связи с объявлением ТЮРКСОЙ одного из древних городов Турции Бурсы - культурной столицей тюркского мира, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, генеральный секретарь ТЮРКПА Мехмет Сурея Эр, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, министры культуры, представители ведомств и главы дипломатических миссий стран-членов ТЮРКСОЙ, председатель городского муниципалитета Бурсы и другие официальные лица.

Пройдя по центральным улицам города, участники пришли на площадь, на которой расположен офис культурной столицы Бурсы. Во время шествия под звуки турецкой народной музыки их сопровождали юноши и девушки в национальных костюмах. В шествии участвовал и Азербайджанский государственный песни и танца.

На центральной площади состоялась художественная часть в связи с объявлением города Бурса культурной столицей ТЮРКСОЙ. Сначала прозвучал государственный гимн Турции. Танцевальная группа культурного центра Бурсы выступила с концертной программой. Выступивший на церемонии открытия председатель муниципалитета Бурсы Алинур Акташ отметил значение таких мероприятий для пропаганды в мире культурного наследия тюркоязычных народов, а также дальнейшего развития связей между этими народами в сферах культуры и искусства. Вечером гостям была представлена грандиозная конецртная программа.

В рамках визита министр культуры Анар Керимов примет участие в очередном заседании Постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ, который состоится 31 марта в городе Бурса. На заседании будут рассмотрены организационные и текущие вопросы. Ранее состоялась встреча под председательством министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя с участием руководителей делегаций и международных организаций, представляющих тюркские государства. Также запланировано проведение ряда официальных встреч министра культуры Азербайджана.

В рамках мероприятий в Бурсе пройдут 4-е Всемирные игры кочевников, 2-й кинофестиваль тюркского мира "Деде Горгуд", 5-й Фестиваль спорта предков тюркского мира, 3-я книжная выставка Бурсы, будут реализованы различные проекты, организованы экскурсии.