Культурная столица тюркского мира

31 марта город Шуша объявлен "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год. Решение об этом было принято на заседании Постоянного совета TÜRKSOY в турецком городе Бурса. Решение является своевременным, потому как соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева 2022 год был объявлен в Азербайджане "Годом города Шуша".

В рамках визита в Турцию, министр культуры Азербайджана Анар Керимов провел ряд официальных встреч, в частности, с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсойем, где были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения культурных связей двух братских народов, реализации совместных проектов. Состоялось подписание протокола о реализации "Türkiyə Rezidans Proqramı" между министерством культуры Азербайджана и Институтом Юнуса Эмре.

Анар Керимов также встретился с председателем муниципалитета Бурсы Алинуром Акташем. Министр особо отметил проведение праздничной церемонии в связи с объявлением ТЮРКСОЙ одного из древних городов Турции - Бурсы культурной столицей тюркского мира 2022 года. Глава муниципалитета Бурсы рассказал о программе мероприятий, в которую войдут Всемирные игры кочевников, Международный кинофестиваль тюркского мира "Деде Горгуд", Фестиваль спорта предков тюркского мира, книжная выставка Бурсы, будут реализованы различные проекты, организованы экскурсии, а также была выражена надежда, что Бурса станет побратимом одного из городов Азербайджана.

Также министр культуры вручил генеральному секретарю ТЮРКСКОЙ Дюсену Касеинову "Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики" за плодотворную деятельность в ТЮРКСОЙ и заслуги в развитии культурных связей между государствами-членами организации.

В Шуше в свое время было зафиксировано огромное количество материально-культурных ценностей. Армяне разрушили и разграбили множество исторических и культурных объектов Шуши, уничтожили уникальные рукописи и экспонаты местных музеев, осквернили мусульманские святыни. Оккупанты обошлись с Шушой лучше, чем с Агдамом или Джебраилом, - не стерли ее с лица земли.

Энергетика Шуши - это часть энергетики Азербайджана, даже не часть, а один из источников. Врагу не удалось перенастроить этот поток, не удалось пропитаться им, хотя особое значение, особый статус этого города прекрасно ощущали и враги. Ощущали всегда. Не случайно после переселения армян на Южный Кавказ, они сразу положили глаз на это место силы. Дело не только в стратегическом расположении, а еще и в той самой притягательной ауре, которая стала и счастьем и одновременно несчастьем Шуши. Враг не раз пытался завладеть источником силы и энергии азербайджанского народа, за последние сто лет неоднократно проливал здесь невинную кровь - азербайджанская Шуша пережила геноцид в начале и оккупацию в конце прошлого века.

Шуша считается сердцем Карабаха и имеет важнейшее историко-культурное, политическое значение для азербайджанцев. Ее называют "жемчужиной Азербайджана". Большое число политических деятелей, деятелей культуры Азербайджана, внесших серьезный вклад в развитие страны, определивших ее историю, родились в Шуше. Кроме того, город называют "Консерваторией Кавказа", которая является родиной многих великих певцов, музыкантов, композиторов и дирижеров. Такие гениальные мастера искусства, как Джаббар Гарйягды оглы, Гурбан Пиримов, Бюльбюль, Сеид Шушинский, Хан Шушинский, Узеир Гаджибеков, Ниязи, Сулейман Алескеров, Гаджи Гуси, являются шушинцами.

Важно напомнить, что шушинская школа мугамата - одна из основных жанров азербайджанской традиционной музыки. Музыка и произведения прославились не только в Закавказье, но и на всем Ближнем Востоке, а затем и во всем мире. Многие связывают известность города с особой ролью, которую он играл в сохранении и развитии всех жанров этого древнего вида искусства. Мугам в музыкальном мире ассоциируется именно с городом Шуша.

В Шуше находятся памятники архитектуры, религиозного, культурного наследия Азербайджана - мавзолей выдающегося азербайджанского поэта и визиря карабахского хана Молла Панах Вагифа, мечеть Юхары Говхара ага, Саатлинская мечеть, дом основателя азербайджанской классической музыки Узеира Гаджибейли, дом дочери последнего карабахского хана поэтессы Хуршидбану Натаван, дом Бюльбюля, сотни памятников культурного наследия ЮНЕСКО. Все эти памятники культуры, истории разрушены.

За 30 лет, которые город контролировали армянские формирования, не было восстановлено практически ни одного старинного здания, исторический центр Шуши был полностью разрушен. Многие дома в плачевном состоянии. Многие шушинцы очень хотят вернуться в родные места. На данныйм момент ведутся восстанавлительные работы, что бы они могли вернуться в свои родные места.

Неслучайно в Шуше по инициативе Президента Ильхама Алиева был проведен Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль". Шуша - наше национальное достояние, древний азербайджанский город. Спустя шесть месяцев после дня Победы мугам, звуки музыки, исходящие с Джыдыр дюзю, распространились на весь мир. Это наглядно продемонстрировало, кто есть кто, кто какой культурой обладает, кто есть настоящие хозяева Карабаха. Также здесь прошли дни поэзии Вагифа.

В Шуше, основанной Панахали ханом около 270 лет назад, до оккупации всегда жили азербайджанцы, аура этого города, его камни и стены полностью проникнуты азербайджанским духом. На церемонии открытия фестиваля Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул следующий момент: "Армяне, как ни старались, не смогли стереть азербайджанский дух Шуши. Да, ненавистный враг разрушил здания, наши мечети, исторические памятники. Но Шуша смогла сохранить азербайджанский дух. 28 с половиной лет Шуша находилась в плену, но не покорилась, не сломилась, не потеряла достоинство, сохранила национальный дух, азербайджанский дух".

Таким образом объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира 2023 года на заседании Постоянного совета Международной организации тюркской культуры - ТЮРКСОЙ стало знаменательным историческим событием. Шуша всегда была душой нашего народа, консерваторией Кавказа, неизменно связанной с культурой и искусством. Она всегда ассоциируется с музыкой, поэзией, ковроткачеством, нашими древними традициями и обычаями, надеждой в мирное будущее, этот город всегда был дорог сердцу каждого из нас. Даже сам цветок харыбюльбюль, неизменно связанный с Шушой и Карабахом, необычен по своей форме, является настоящим произведением искусства природы.

Отметим, что в мае в Стамбуле пройдет первая широкомасштабная международная выставка работ известных художников тюркоязычных стран. В рамках объявления города Шуша культурной столицей тюркского мира будет представлено множество экспозиций и реализовано проектов. Проведение в 2023 году множества мероприятий в рамках объявления города Шуша культурной столицей тюркского мира поможет более широкой пропаганде нашего наследия и искусства во всем мире.

Махир Будагов