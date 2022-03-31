Объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира стало знаменательным историческим событием

Объявление сегодня города Шуша культурной столицей тюркского мира 2023 года на заседании Постоянного совета Международной организации тюркской культуры - ТЮРКСОЙ в городе Бурса (Турция) стало знаменательным историческим событием, сказал Trend всемирно известный художник, кавалер государственных орденов и медалей разных стран, народный художник Азербайджана, член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной академии художеств, профессор Сакит Мамедов, передает Day.Az.

"Это очень радостное событие! В прошлом году Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана, а этот год объявлен "Годом города Шуша" в честь 270-летия основания Панах Али ханом Джаванширом этого священного для каждого из нас города, который за свою историю подарил миру сотни известных личностей в областях культуры, науки, образования и общественной жизни. В этом году мы торжественно отмечаем этот юбилей, проводятся различные мероприятия. Сегодня азербайджанцы во всех странах, где они проживают, ходят с высоко поднятой головой и по праву гордятся своей исторической родиной - Азербайджаном. А Шуша всегда была душой нашего народа, консерваторией Кавказа, неизменно связанной с культурой и искусством. Она всегда ассоциируется с музыкой, поэзией, ковроткачеством, нашими древними традициями и обычаями, надеждой в мирное будущее, этот город всегда был дорог сердцу каждого из нас. Даже сам цветок харыбюльбюль, неизменно связанный с Шушой и Карабахом, необычен по своей форме, является настоящим произведением искусства природы. После освобождения города от армянских оккупантов 8 ноября 2020 года Шуша восстанавливается и возвращает свое величие, были проведены Международный фестиваль "Харыбюльбюль" и Дни поэзии Вагифа", - сказал Сакит Мамедов.

Отметим, что мастер кисти избран куратором первой широкомасштабной международной выставки работ известных художников тюркоязычных стран, которая пройдет в мае в Стамбуле.

"В рамках объявления города Шуша культурной столицей тюркского мира будет представлено множество экспозиций и реализовано проектов. В том числе собираюсь предложить провести следующую международную выставку работ известных художников тюркоязычных стран именно в Шуше. Уверен, что проведение в 2023 году множества мероприятий в рамках объявления города Шуша культурной столицей тюркского мира поможет более широкой пропаганде нашего наследия и искусства во всем мире", - добавил Сакит Мамедов.