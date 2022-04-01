В Баку прошла премьера спектакля "Ты вернешься"

В Бакинском муниципальном театре прошел премьерный показ спектакля Sən qayıdacaqsan ("Ты вернешься"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спектакль поставлен по одноименной пьесе Бахруза Вагифоглу, хорошо знакомого зрительской аудитории по ролям в театре и кино.

До премьеры Бахруз Вагифоглу в беседе с корреспондентом Trend Life рассказал, что идея спектакля зародилась еще три года назад.

"Идея постановки принадлежит известной актрисе, заслуженной артистке Азербайджана Хуснии Мурватовой. Я очень вдохновился этой идей и три года назад приступил к написанию пьесы. Изначально мы планировали поставить моноспектакль, но в процессе работы в сценарий был включен еще ряд персонажей. Безусловно, пандемия внесла свои коррективы, и работа над постановкой немного затянулась", - сказал Вагифоглу.

По словам автора идеи спектакля и исполнительницы главной роли Хуснии Мурватовой, основная сюжетная линия постановки - это война и то, как она меняет судьбы людей, разрушает их привычный уклад жизни.

"Моя героиня в первый день войны провожает на фронт любимого человека, супруга. Ее жизнь и жизнь многих других героев пьесы проходит в каждодневном, тягостном ожидании... Никто не знает, увидят ли они вновь своих родных и близких, но в их сердце, как лучик света, живет надежда", - отметила заслуженная артистка Азербайджана.

Помимо Хуснии Мурватовой, в спектакле заняты заслуженные артисты Рафиг Ибрагимов, актеры Мехман Абдуллаев, Зульфия Гурбанова, Тогрул Рза, Зульфия Мамедова, Эльчин Мурадов, Ульвия Рза, Фатех Мурадов и Азиза Гашимова.

Постановки Бакинского муниципального театра - это всегда яркие, правдивые, эмоциональные, трогающие зрителя до глубины души истории. Очень сильный актерский состав, каждый монолог, диалог персонажей пронизывает до глубины души.

Постановка Sən qayıdacaqsan рассказывает о людях, в чью жизнь беспощадно и безжалостно ворвалась война. Ее привычный уклад изменился, и теперь они живут в ожидании и уповают на то, что их близкие вернутся. Супруг героини Хуснии Мурватовой в первый день войны ушел на фронт, он обещал любимой вернуться живым и здоровым, а она - обязательно его дождаться...

И вот главная героиня каждый день приходит на железнодорожный вокзал в надежде, что приедет поезд и она вновь увидит своего супруга. Вместе с ней на перроне находятся еще несколько героев - седовласый мужчина ждет сына, педагог - своих учеников, молодая девушка - отца... Ежедневные ожидания, но почему же поезд каждый раз проезжает мимо и не останавливается?

Железнодорожные пути разъединены, и чтобы поезд остановился на нужной станции, их необходимо соединить... И вот волнительный момент настал после гнетущих раздумий о судьбе близких и мучительных ожиданий героев: поезд остановился на станции. Кто-то испытал радость встречи, а кто-то - горькое разочарование, ведь война - это всегда слезы, смерть, разлука...

Героиня Хуснии Мурватовой испытала радость встречи, супруг вернулся с фронта, война окончена. Как соединены железнодорожные пути, так вновь соединились судьбы супругов.

Все актеры играли на разрыв, а зрители вместе с ними проживали каждый момент, также томились в ожидании, также ждали, когда война закончится, также верили, что близкие героев вернуться живыми.

По окончании показа публика наградила актеров бурными аплодисментами, благодаря за прекрасно сыгранный спектакль, за то, что они еще раз убедили каждого в зале, что вера, надежда и любовь к Родине смогут преодолеть любые препятствия.

Отметим, что художник-постановщик спектакля - заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, директор музыкальной части - заслуженный работник культуры Назим Абидов, художник по свету - Тарлан Алескерли, дизайнер - Сабухи Самедов, над созданием костюмов работала Лейла Акперова.