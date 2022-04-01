Министры культуры Азербайджана и Турции подписали протокол о реализации совместной программы

В рамках визита в Турцию министр культуры Азербайджана Анар Керимов провел ряд официальных встреч, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

На встрече с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсойем были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения культурных связей двух братских народов, реализации совместных проектов. Состоялось подписание протокола о реализации "Türkiyə Rezidans Proqramı" между министерством культуры Азербайджана и Институтом Юнуса Эмре.

Анар Керимов также встретился с председателем муниципалитета Бурсы Алинуром Акташем. Министр особо отметил проведение праздничной церемонии в связи с объявлением ТЮРКСОЙ одного из древних городов Турции - Бурсы культурной столицей тюркского мира 2022 года. Глава муниципалитета Бурсы рассказал о программе мероприятий, в которую войдут Всемирные игры кочевников, Международный кинофестиваль тюркского мира "Деде Горгуд", Фестиваль спорта предков тюркского мира, книжная выставка Бурсы, будут реализованы различные проекты, организованы экскурсии, а также была выражена надежда, что Бурса станет побратимом одного из городов Азербайджана.

Также министр культуры вручил генеральному секретарю ТЮРКСКОЙ Дюсену Касеинову "Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики" за плодотворную деятельность в ТЮРКСОЙ и заслуги в развитии культурных связей между государствами-членами организации.

Ранее азербайджанская делегация, возглавляемая министром культуры Анаром Керимовым, приняла участие в праздничной церемонии открытия в связи с объявлением ТЮРКСОЙ одного из древних городов Турции - Бурсы культурной столицей тюркского мира. Министр также принял участие в очередном заседании Постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ, где были рассмотрены организационные и текущие вопросы, а Шуша была объявлена культурной столицей тюркского мира 2023 года.