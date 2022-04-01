Бакинская русдрама представила моноспектакль "Моя война!"

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоялся показ моноспектакля народной артистки Александры Никушиной "Моя война!", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Показ был приурочен ко Дню геноцида азербайджанцев - 31 марта. 104 года назад армянские дашнаки и большевики совершили в Баку, Губе, Лянкяране, Шамахы, Зангезуре, Хачмазе, Нахчыване и Карабахе геноцид против более 50 тысяч мирных азербайджанцев, большинство из которых составляли женщины, старики и дети.

Моноспектакль "Моя война!" посвящен Великой Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Трогательные, искренние стихи Никушиной проникают в самые потаенные глубины души. Они повествуют о коварном враге, который оккупировал земли Азербайджана, о тоске азербайджанского народа по Карабаху, 30-летней скорби вынужденных переселенцев по родному краю, и, конечно, о справедливости, которая восторжествовала. Этот спектакль о Великой Победе Азербайджана, о славных сынах Отчизны - мужественных, доблестных героях, шехидах, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Режиссер-постановщик - народный артист Александр Шаровский, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, автор декорации - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров.

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