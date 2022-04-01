11-летняя азербайджанка стала победительницей международного фестиваля в рамках Dubai Expo 2020

11-летняя исполнительница Камилла Мамедзаде стала победительницей XX Международного фестиваля культуры и талантов, проходящего в рамках Dubai Expo 2020, сообщил Trend Life координатор проекта в Азербайджане, передает Day.Az.

Она исполнила песню Dance ("Танцуй") на сцене Dubai Expo 2020 и в соответствии с высокими оценками жюри заняла первое место среди участников в возрастной группе 8-12 лет.

Камилла Мамедзаде также была награждена за "Лучшее социальное видео", которое подготовила на тему защиты прав детей. После этой победы юная азербайджанка получила приглашение принять участие в международных проектах в Малайзии и США.

В международном фестивале приняли участие 70 человек в возрасте от 4 до 16 лет из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Украины, США, Великобритании, Франции, Германии, Малайзии, Монголии, Шри-Ланки, Индии, Ливана, Кении, Уганды и других стран мира.

Напомним, что в октябре 2021 года Камилла Мамедзаде завоевала гран-при Международного конкурса Golden Star Kids International в Анталье.