В Национальной библиотеке открылась виртуальная выставка «Апрельские бои»

В Национальной библиотеке Азербайджана имени М.Ф.Ахундзаде открылась выставка "Апрельские бои" по случаю 6-й годовщины Апрельских боев.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в библиотеке, на виртуальной выставке представлены фотографии, книги и статьи по теме, передает Day.Az.

Минуло 6 лет c Апрельских боев, завершившихся Победой азербайджанской армии. 2 апреля 2016 года в ответ на провокации вооруженных сил Армении азербайджанская армия стремительной контратакой разгромила врага, освободила более 2000 гектаров оккупированных территорий. В результате освобождения высоты Лелетепе была полностью устранена опасность для проживания гражданского населения в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Желающие ознакомиться с виртуальной выставкой могут пройти по ссылке http://anl.az/el/vsb/Aprel_doyusleri/index.htm