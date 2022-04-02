В Италии планируется открытие Азербайджанского культурного центра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Байрамов отметил, что между Италией и Азербайджаном налажено сотрудничество на высоком уровне и в сфере культуры.

Особо следует отметить работу, проводимую в этой сфере Фондом Гейдара Алиева, подчеркнул министр.

"Итальянские компании имеют большой опыт в области реставрации культурных памятников, и обсуждалось сотрудничество в этом направлении", - сказал Байрамов.