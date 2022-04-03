https://news.day.az/culture/1449753.html Скончался бывший член группы "Rast" - ФОТО
Скончался бывший член группы "Rast" - ФОТО
Азербайджанская эстрада понесла тяжелую утрату.
Скончался бывший член группы "Rast", выступавший в составе первой пятерки музыкантов Виляат Гахраманзаде.
Публикацией об этом в социальных сетях поделилась певица Севда Алекперзаде.
По ее словам, В.Гахраманзаде умер 2 апреля.
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