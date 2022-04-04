Азербайджанский режиссер примет участие в фестивале в Турции - ВИДЕО
Режиссер Азербайджанского государственного академического музыкального театра Ирада Гёзалова примет участие в международном фестивале "Tunçer Cücenoğlu teatr günləri" (Дни театра Тунджер Джюдженоглу), сообщили Day.Az в пресс-службе театра.
Мероприятие пройдет 5-10 апреля в Стамбуле в Центре культуры Тюркан Сайлан муниципалитета Малтепе в Стамбуле при организации Евразийского театрального объединения.
Оно пройдет под девизом "Barışa evet!" (Миру - да!) и объединит представителей культуры и искусства из разных стран.
На мероприятии Ирада Гёзалова представит видеоролик, в котором заслуженные артисты Азербайджана Наргиз Керимова и Фарид Алиев под аккомпанемент концертмейстера театра Кямиля Гасанова исполняют композицию "Ey Vətən!" (Родина).
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