Сегодня талантливому композитору Асафу Зейналлы исполнилось бы 113 лет

Асаф Зейналлы внес неоценимый вклад в музыкальную сокровищницу Азербайджана. Он прожил всего 23 года, но это были годы, без остатка отданные музыке, и потомки чтут память о нем до сих пор.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Асаф Зейналлы родился 5 апреля 1909 года в Дербенте в бедной семье садовника. В годовалом возрасте Асаф - он был самым младшим из троих детей в семье - потерял отца. Когда Асафу исполнилось 7 лет, мать отдала его в Дербентское реальное училище. Здесь он начал петь в детском хоре, учился игре на кларнете. В те годы Дербентский духовой оркестр летними вечерами выступал с концертами в городском парке. Юного Асафа иногда приглашали играть на кларнете в составе оркестра.

Когда Асафу было 11 лет, его семья переехала в Баку. Сначала он учился играть на трубе в духовом оркестре при военной школе, затем получал образование в Бакинском музыкальном техникуме по классу трубы, виолончели и фортепиано. В 14-летнем возрасте самостоятельно исполнил в техникуме собственную пьесу для трубы. Те, кто до того времени считали трубу музыкальным инструментом для исполнения военных маршей, приходят в восторг от сочиненной Асафом пьесы на основе мугама "Rast".

Асаф Зейналлы - первый композитор, получивший профессиональное образование в Азербайджанской государственной консерватории. В годы учебы в консерватории он всегда с большим нетерпением ждал занятий Узеира Гаджибейли. Великий композитор сыграл большую роль в творчестве Асафа Зейналлы. Обучавшийся у Узеир бея основам народной музыки Асаф впоследствии ездил в самые отдаленные уголки Азербайджана и собирал народные песни.

Молодой композитор создал в консерватории кружок западноевропейской и русской классической музыки. Его доклады всегда встречались с интересом.

Асаф совмещал учебу с деятельностью в Тюркском рабочем театре и музыкальной школе при консерватории. Его учениками в свое время были такие выдающиеся композиторы, как Кара Караев, Тофик Кулиев, Джовдет Гаджиев.

Совместно с Сеидом Рустамовым, Ашрафом Гасановым и Фуадом Эфендиевым Асаф Зейналлы составил учебник "Начальная нотная грамота".

Асаф Зейналлы вошел в историю музыкальной культуры Азербайджана как автор первых национальных романсов, миниатюрных пьес для фортепиано и скрипки, первых симфонических произведений. Композитор, глубоко изучивший теоретические основы европейской музыки, создал оригинальные произведения, синтезировав их с народной музыкой.

Созданные им романсы "Ölkəm", "Sərhədçi", "Sual", "Çadra", "Seyran" и другие снискали симпатии ценителей искусства и любимы до сих пор. Своей "Детской сюитой" Асаф Зейналлы заложил основу детской музыки в Азербайджане.

Талантливый композитор переложил на ноты такие известные народные песни, как "Sarı gəlin", "Səndən mənə yar olmaz", "O gara qaşlar" и многие другие. Созданные им пьесы "Lay-lay", "Günlər", произведения "Çahargah", "Durna", "Mugamsayаğı" открыли новые горизонты для камерной музыки. Сюита молодого композитора "Фрагменты" является первым симфоническим произведением в истории азербайджанской музыки. Созданию симфонии "Баку" помешала безвременная кончина.

Отправившийся в Карабахскую экспедицию для сбора народных песен Асаф Зейналлы познакомился в Шуше с Ханом Шушинским, ему очень понравилась исполняемая им песня "Alma almaya bənzər". Возвращаясь из экспедиции, композитор заразился в пути тифом.

Асаф Зейналлы умер 27 октября 1932 года.