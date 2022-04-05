Четыре всемирно известных фотографа, четыре времени года и один прекрасный город Шуша

В Азербайджане при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации министерства культуры пройдет Международный фотоконкурс Four seasons of Shusha ("Четыре сезона города Шуша"), передает Day.Az.

В связи с проведением международного фотоконкурса в Национальном музее искусств Азербайджана в Баку состоялась пресс-конференция с участием заведующей отделом медиа и коммуникаций министерства культуры Марьям Гафарзаде, завотделом музеев, галерей и выставок ведомства Наргиз Абдуллаевой и куратора конкурса, итальянского художника Анджело Букарелли.

Марьям Гафарзаде рассказала о мероприятиях и проектах, посвященных городу Шуша, которые министерство реализует и планирует осуществить в нынешнем году.

В проекте Four seasons of Shusha примут участие четыре всемирно известных фотографа из Турции, Германии, Финляндии и Швейцарии.

По словам Наргиз Абдуллаевой, основная задача проекта - пропаганда города Шуша в мире, его культурного наследия, архитектуры, истории, природных красот.

"Город Шуша прекрасен во все времена года. При помощи фотографии мы хотим продемонстрировать миру красоту природы и историю города. Фотографы посетят Шушу, проведут там несколько дней. Для них будет организована экскурсия, они узнают об истории, культуре, архитектуре, известных личностях, которые жили в Шуше. Мы хотим, чтобы они почувствовали неповторимую ауру прекрасного города Шуша", - сказала Наргиз Абдуллаева.

Она также отметила, что местные фотографы смогут получить бесценный опыт у известных мастеров фотографии. Для отечественных фотографов будут организованы тренинги с участием зарубежных специалистов.

Куратор проекта Анджело Букарелли сообщил, что проект стартует в мае и первым его участником станет фотограф из Турции Хусейин Ташкин.

"Мы живем в современном мире и знаем, что фотография обладает определенной силой. При помощи нашего проекта мы хотим продемонстрировать всему миру красоту природы и архитектуры города Шуша. Поэтому наш проект охватывает четыре времени года. Каждый из четырех фотографов будет снимать отдельный сезон. Участники проекта - четыре фотографа из разных стран, у каждого из которых свой взгляд, свое видение. Они покажут город Шуша с разных ракурсов.

В июне прибудет фотограф из Швейцарии, в сентябре - октябре планируется визит мастера фотографии из Германии, а в декабре - фотографа из Финляндии. После каждого сезона для азербайджанских фотографов будет организован тренинг от зарубежных мастеров, которые поделятся с ними своим опытом", - сказал куратор.

Анджело Букарелли добавил, что в рамках каждого сезона будет отобрано 30-40 фоторабот.

"В целом в проект войдут более 100 фотографий. Они будут включены в каталог, изданный на азербайджанском и английском языках. Затем будут организованы передвижные выставки. Они пройдут в Азербайджане, на родине фотографов - участников проекта, а в дальнейшем - и в других странах. Также запланированы организация виртуальной выставки и создание веб-сайта", - добавил он.

Отметим, что в Международном фотоконкурсе Four seasons of Shusha примут участие фотографы Хусейин Ташкин (Турция), Хэннес Беккер (Германия), Тийна Итконен (Финляндия) и Рето Гюнтли (Швейцария).