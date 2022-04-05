Издана книга «Албанские памятники Карабаха и Восточного Зангезура»

Бакинский международный центр мультикультурализма (БМЦМ) в рамках проекта "Изучаем Кавказскую Албанию" подготовил и издал книгу "Албанские памятники Карабаха и Восточного Зангезура".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, книга издана с целью доведения до широкой аудитории фактов об истории Азербайджана, историческом прошлом и нынешнем состоянии, фальсификации албанских памятников Карабаха и Восточного Зангезура, сохраняющих в себе самые богатые образцы этого наследия, а также албанского христианского наследия, составляющего один из богатейших этапов истории нашей страны, а также для объединения в одном издании общей исторической справки обо всех албанских памятниках региона.

В книге дается историческая справка о свыше 100 албанских архитектурных памятниках, обнаруженных до последних лет минувшего столетия на территории Карабаха и Восточного Зангезура Азербайджана, по некоторым из которых проведены научно-исследовательские работы. Кроме того, были собраны и обобщены историко-этнографические, археологические, архитектурные материалы об албанских памятниках региона. Однако следует отметить, что это не полная классификация албанских памятников региона.

Автором проекта книги является председатель Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма, академик Кямал Абдуллаев, автором - доктор исторических наук, профессор Махаббат Пашаева, научными редакторами - доктор исторических наук, профессор Теймур Буньядов, доктор исторических наук, профессор Керим Шукюров, ответственным за проект - исполнительный директор БМЦМ Реван Гасанов, редактором - Таир Кязымлы.