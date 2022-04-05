Азербайджанская пианистка представила видеопроект A LA FRANÇAİSE

Азербайджанская пианистка и композитор Ульвия Бабирли представила музыкальный видеопроект под названием A LA FRANÇAİSE (Fransızsayağı/По-французски), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Почему "По-французски"? Мне кажется, каждый, кто услышит эту музыку, почувствует атмосферу Франции, зарядится энергией Парижа - города любви и романтики. В этом городе хочется мечтать, строить воздушные замки. Вот и я через свою музыку, а впоследствии и через видеопроект решила подарить каждому слушателю частичку французской романтики", - отмечает композитор.

Образы героев в видеоклипе воплотили актеры Азербайджанского государственного театра пантомимы Джавид Нур и Солмаз Бадалова. Они рассказывают историю пары - от случайного знакомства до большой и крепкой любви.

Над аранжировкой композиции работал Бабир Бабирли. Режиссером клипа выступила сама Ульвия Бабирли. Оператор-постановщик - Орхан Гурбанов, художник по свету - Парвиз Алиев, режиссер монтажа - Дмитрий Пономарев, фотограф - Джалал Вагифзаде.

В клипе Ульвия Бабирли предстает в наряде от известного дизайнера Гюльнары Халиловой, стилист-визажист - Сабина Иманова.