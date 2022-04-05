Какой спектакль в Баку можно смотреть и пересматривать вечно?

На своем Telegram-канале под названием "Odinokimdoma.art" блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank, поделилась анонсом спектакля, "который можно смотреть и пересматривать вечно". Это постановка "Лейли и Меджнун" в Театре марионеток (Ичеришехер).

"Сам Театр создан с большой любовью, знанием дела, и перфекционизмом, граничащем с помешательством. Только представьте, что на один спектакль режиссер может потратить 30 лет...

"Лейли и Меджнун" необычная марионеточная постановка. Здесь кукловод - это артист, который сливается со своей куклой и тоже играет. Без слов, без звуков.

Каждое движение выверено. Каждый элемент продуман. Вы будете в шоке, но тут даже дверь в здание закрывают в 19:00, и не впускают опоздавших.

Если говорить про постановку, она умело сокращена, выбраны лучшие голоса для озвучивания (Меджнун - голос любимого мною Мансума Ибрагимова). А в финале звучит "Караван" Солтана Гаджибейли, это просто волшебная музыка. Кстати, финал тут остается открытым.

График показов есть на квартал:

9, 16, 23, 30 апреля в 19:00

7, 14, 21, 28 мая в 19:00

4, 11, 18, 25 июня в 19:00

Билеты скупаются быстро, так что спешите взять себе место (зал маленький).

Стоят билеты 16 AZN", - написала блогер.