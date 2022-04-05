Какой спектакль в Баку можно смотреть и пересматривать вечно?
На своем Telegram-канале под названием "Odinokimdoma.art" блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank, поделилась анонсом спектакля, "который можно смотреть и пересматривать вечно". Это постановка "Лейли и Меджнун" в Театре марионеток (Ичеришехер).
"Сам Театр создан с большой любовью, знанием дела, и перфекционизмом, граничащем с помешательством. Только представьте, что на один спектакль режиссер может потратить 30 лет...
"Лейли и Меджнун" необычная марионеточная постановка. Здесь кукловод - это артист, который сливается со своей куклой и тоже играет. Без слов, без звуков.
Каждое движение выверено. Каждый элемент продуман. Вы будете в шоке, но тут даже дверь в здание закрывают в 19:00, и не впускают опоздавших.
Если говорить про постановку, она умело сокращена, выбраны лучшие голоса для озвучивания (Меджнун - голос любимого мною Мансума Ибрагимова). А в финале звучит "Караван" Солтана Гаджибейли, это просто волшебная музыка. Кстати, финал тут остается открытым.
График показов есть на квартал:
9, 16, 23, 30 апреля в 19:00
7, 14, 21, 28 мая в 19:00
4, 11, 18, 25 июня в 19:00
Билеты скупаются быстро, так что спешите взять себе место (зал маленький).
Стоят билеты 16 AZN", - написала блогер.
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