В Центре мугама прошел вечер памяти Алибабы Мамедова

В Баку в Международном центре мугама прошел вечер памяти прославленного исполнителя мугама, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Алибабы Мамедова, передает Day.Az.

Мероприятие организовано Международным центром мугама совместно с Фондом Хана Шушинского. На вечере приняли участие известные исполнители мугама и музыкальные деятели.

Заслуженный работник культуры, музыковед Саадет Техмиразгызы рассказала о жизни и творчестве Алибабы Мамедова, который прославлял азербайджанскую культуру и мугам во всем мире, оставил большой след в национальном искусстве и воспитал плеяду талантливых исполнителей. Была презентована книга Саадет Техмиразгызы "Bizim ustad", в которой описывалась творческая жизнь Алиба Мамедова как ханенде, композитора и поэта.

Создатель легендарного ансамбля "Гёйгёль", Гянджинской государственной филармонии, оркестра народных инструментов и камерного оркестра филармонии, педагог, тарист, народный Фикрет Вердиев и гармонист Гусейн Гусейнов, выступавший с Алибабой Мамедовым в ансамбле Humayun, поделились воспоминаниями. От имени семьи кандидат филологических наук, доцент Асметханым Мамедова выразила признательность за проведение вечера.

В концертной программе выступили - народные артисты Забит Набизаде, Мелекханым Эйюбова, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, заслуженные артисты Нурия Гусейнова, Эхтирам Гусейнов, Бейимханым Велиева, Севиндж Сарыева, Фехруз Сахавет, Техмираз Ширинов, исполнители мугама Нисбет Садраева, Гусейн Меликов, Мамед Наджафов, Вяфа Везирова, Анар Гулиев, которые исполнили произведения из репертуара Алибабы. Выступления прошли в сопровождении Ансамбля народных инструментов имени Ахмеда Бакиханова под управлением народного артиста Мохлета Муслимова.

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Алибаба Мамедов родился 5 февраля 1930 года в бакинском поселке Маштага. Музыкальное образование получил в 1953-1958 годах в классе ханенде Сеида Шушинского в Азербайджанской государственной музыкальной школе. С 1945 года - солист Азербайджанской государственной филармонии (ныне - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), в 1978-1988 годах - солист "Азконцерта". В 1968 году по инициативе маэстро Ниязи создал при филармонии ансамбль народных инструментов "Хумаюн". Народный артист сам руководил ансамблем. Видный представитель мугамного искусства сыграл особую роль в исполнительском искусстве Азербайджана. Алибаба Мамедов - автор более 100 песен и теснифов. Записи мугамов "Раст", "Баяты-Шираз", "Рахаб", "Дашти", "Хумаюн" и других в его исполнении хранятся в Золотом фонде национального искусства. Как педагог Алибаба Мамедов воспитал не одно поколение исполнителей мугама и народных песен. Творчество Алибабы Мамедова - замечательный пример сохранения и развития традиций национальной школы ханенде. Скончался 25 февраля на 93-м году жизни. Похоронен на I Аллее почетного захоронения.