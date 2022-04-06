Первый замминистра культуры Азербайджана встретился с Огтаем Раджабовым

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев встретился с заслуженным деятелем искусств, Президентским стипендиатом, известным композитором Огтаем Раджабовым, сообщили Day.Az в ведомстве.

Алиев поздравил Раджабова с днем рождения, подчеркнув особые заслуги композитора в развитии азербайджанской музыкальной культуры.

Первый замминистра отметил, что Раджабов внес достойный вклад в развитие национальной культуры Азербайджана как композитор и педагог.

Он также отметил созданные автором многочисленные музыкальные произведения в разных жанрах, написанные им научные статьи, книги и монографии.