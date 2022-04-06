Новый проект "Из города Шуша на весь мир" презентуют в телеэфире

Совместный проект министерства культуры Азербайджана и Mədəniyyət TV - Şuşadan dünyaya (Из города Шуша на весь мир) в представлении заслуженного артиста Рамиля Гасымова в ближайшее время будет презентован в телеэфире.

Как сообщил Trend Рамиль Гасымов, в прошлом году Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана, а этот год объявлен "Годом города Шуша" в честь 270-летия основания Панах Али ханом Джаванширом этого священного для каждого из нас города, передает Day.Az.

"Объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира 2023 года на заседании Постоянного совета Международной организации тюркской культуры - ТЮРКСОЙ в городе Бурса (Турция) стало знаменательным международным событием, что позволит еще больше пропагандировать ценности нашей древней культуры и искусства, истории и традиций города Шуша на весь мир. Я верю, что новый проект Şuşadan dünyaya внесет свою лепту в пропаганду национального наследия и ценностей страны среди широкой общественности", - отметил артист.