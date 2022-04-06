Посольство Казахстана передало книги для библиотек в Карабахе

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов принял участие в церемонии передачи книг Национальной библиотеке Азербайджана, которые впоследствии будут направлены в библиотеки в Карабахе, сообщили Day.Az в посольстве.

Посольство Казахстана присоединилось к акции министерства культуры Азербайджана "Поедем в Карабах с книгой", цель которой - восстановить книжный фонд библиотек Карабаха.

Церемония передачи более 500 изданий в фонд старейшей библиотеки Азербайджана и региона состоялась в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Среди переданных книг историческая, художественная, научная и познавательная литература, а также антологии казахской прозы и поэзии. Также в числе этих книг труды казахских писателей, изданные посольством и переведенные на азербайджанский язык: "Казахское ханство: истоки, традиции и наследие", сборник научных статей "Алаш Орда", казахский народно-героический эпос "Кобланды батыр", "Творчество Мухтара Ауэзова: от традиции к новаторству" Н.Мамедова-Тагисой, "День, когда рухнул мир" Роллана Сейсенбаева и другие.

Выступая на церемонии, посол Казахстана в Азербайджане подчеркнул, что взаимный книгообмен, открытие центров казахской и азербайджанской литературы - это прекрасная возможность рассказать двум народам и новым поколениям посредством печатных изданий об общих исторических, культурных и языковых корнях, многовековой дружбе и духовном единении.

Дипломат выразил уверенность в том, что переданные в дар книги будут способствовать культурному и образовательному взаимообогащению двух братских народов и возрождению библиотек в Карабахе.

Директор Национальной библиотеки Керим Таиров поблагодарил за поддержку акции и отметил, что ежегодно большое количество книг, статей, сборников передается молодежи в качестве наследия.

"Эти книги важны для будущего поколения. И, конечно, книги казахских писателей на азербайджанском языке также обогатят книжный фонд библиотек Карабаха", - добавил он.

Также были обсуждены актуальные направления двустороннего сотрудничества, вопросы предстоящих мероприятий и книжных выставок с целью обмена опытом и оказания взаимной информационной поддержки.