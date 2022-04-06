В Баку состоится премьера спектакля "Psix"

На сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра 29 апреля в 19.00 состоится премьера спектакля "Psix", поставленного по мотивам романа "Дон Кихот" всемирно известного испанского писателя Мигеля де Сервантеса, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

В постановке использованы симфонические гравюры "Дон Кихот" выдающегося композитора, народного артиста СССР Гара Гараева. Художественный руководитель спектакля - директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев.

Режиссером-постановщиком спектакля, который предназначен для зрителей старше 18 лет, является Эр-Тогрул Камалов, музыкальным руководителем - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художником-постановщиком - Вюсал Рагим, концертмейстером - Кямиль Гасанов, ассистентом режиссера - Заур Алиев.

В спектакле заняты народный артист Азербайджана Пярвиз Мамедрзаев (Дон Кихот), молодые актеры Ниджат Али (Санчо Панса), Гюльтадж Алили (Дульсинея), Заур Алиев (Слуга) и другие.

Билеты на спектакль можно приобрести в кассах города, центрах ASAN xidmət, а также на сайте İticket.az.

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