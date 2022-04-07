В Баку отметят 85-летие со дня первого показа оперы "Кероглу"

30 апреля 2022 года исполняется 85 лет со дня первого показа оперы "Кероглу" выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли.

Опера "Кероглу" является наивысшей точкой в творчестве Гаджибейли. Это произведение является одним из ценнейших образцов нашей национальной оперы и занимает значимое место в репертуаре Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, сообщили Day.Az в театре.

Спектакль 30 апреля будет приурочен к 85-летию со дня первого показа оперы. В юбилейном показе партию Кероглу исполнит ведущий солист театра, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов.

В постановке также заняты: народные артисты Али Аскеров (Везирь), Акрам Поладов (Али), Фидан Гаджиева (Ханенде), заслуженные артисты Илаха Эфендиева (Нигяр), Джахангир Гурбанов (Гасан хан), Турал Агасиев (Гамза бек).

Спектаклем будет дирижировать заслуженный артист, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.