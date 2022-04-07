Азербайджанское произведение представлено на 1100-летии принятия ислама Волжской Булгарией

Произведение азербайджанского композитора Алии Мамедовой "Симфония №2 Khayal" представлено в международной концертной программе "Современная музыка мусульманского мира", которая прошла в Казани (Татарстан, Россия), сообщили Day.Az в пресс-службе Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА).

Произведение прозвучало в исполнении симфонического оркестра Казанской государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова под управлением Айрата Кашаева.

"Над произведением "Симфония №2 Khayal" автор работала долгие годы, завершив в 2021 году. Символично, что в симфонии нашла своё отражение трагическая атмосфера 90-х годов прошлого столетия. Музыка симфонии демонстрирует широкую палитру образных красок: и тревожных, сумрачно-драматичных, и светлых, проникнутых радостным, приподнятым настроением победы", - говорится в сообщении.

Мероприятие было приурочено к 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией. В честь столь знаменательного юбилея в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева города Казани прошёл концерт, на котором прозвучали произведения современных композиторов стран Ближнего Востока, Центральной Азии, а также различных регионов России.

Алия Мамедова - выпускница Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне БМА), доцент кафедры "Теория музыки" БМА. Автор симфонической, камерной, вокально-инструментальной музыки. Произведения автора исполнялись такими коллективами как "SoNoR", "Con Tempo" (Азербайджан), Ensemble Reconsil Wien (Австрия), "TaG Ensemble" (Швейцария), Студия Новой Музыки (Россия) и др. Композитор сотрудничала с такими известными дирижёрами как народные артисты Азербайджана Рауф Абдуллаев, Фахраддин Керимов, заслуженный артист Фуад Ибрагимов, Бернард Вулф (Германия), Роланд Фрайзитцер (Австрия), Владимир Рунчак (Украина) и др.