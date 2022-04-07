В Баку прошел концерт памяти героя Карабахской войны

В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялся концерт, посвященный памяти бывшего студента БМА, героя второй Карабахской войны - 44-дневной Отечественной войны Тамерлана Махмудова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер был организован министерством образования и министерством культуры Азербайджана и БМА. На открытии минутой молчания почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана.

Выступившие ректор БМА, народный артист, профессор Фархад Бадалбейли, директор музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы при Азербайджанской национальной консерватории Назим Кязымов, глава исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного духового оркестра, заслуженный деятель искусств, ветеран первой Карабахской войны Алибала Рзаев поделились воспоминаниями о Тамерлане Махмудове, как о талантливом музыканте, патриоте, добровольно вступившем в ряды национальной армии во второй Карабахской войны, о героизме шехида.

Близкий член семьи шехида Айгюн Джаббарова поблагодарила за организацию вечера, был представлен видеоролик, посвященный Тамерлану Махмудову.

В концертной программе выступили струнный ансамбль "Деташе" под управлением художественного руководителя народной артистки, скрипачки Захры Гулиевой, а также Азербайджанский государственный оркестр духовых инструментов под управлением заслуженного деятеля искусств Алибалы Рзаева. Прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Тофига Кулиева, Фархада Бадалбейли, Гара Гараева, Алибалы Рзаева, Сеида Рустамова, Франца Шуберта, Иоганна Штрауса, Джеймса Хорнера, Алана Сильвестри, а также "Фантазия", основанная на фрагментах популярных произведений азербайджанских композиторов.

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