Музыкальный театр покажет новый спектакль «Мир влюбленных»

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре уже почти шесть месяцов готовится новый музыкальный спектакль с привлекательным красивым названием "Мир влюблённых".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, автор либретто нового сценического произведения - поэт-драматург Амир Пехлеван, режиссер - Орудж Гурбанов, композитор - Говхар Гасанзаде, дирижер - Фахраддин Атаев.

Главные роли исполняют Аян Гурбанова, Субхан Рустамов, Алекбер Алиев, Тельназ Гусейнов и Гульчохра Абдуллаева.

Главная линия сюжета - чистая и искренняя любовь двух молодых людей, наполнившая их жизнь неожиданными приключениями, яркими событиями, связанными с примирением различных взглядов в обществе во имя мира, уважения, доброго отношения людей друг к другу, верховенства человечности в нынешние непростые времена.

Отметим, что творческая работа над созданием спектакля с участием актеров и художника Вюсала Рагима практически завершена.

У любителей театра и многих зрителей скоро появится возможность увидеть премьеру "Мир влюбленных" на сцене всеми любимого театра в Баку.