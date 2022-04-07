Сегодня день памяти легендарной балерины Гамар Алмасзаде

Сегодня день памяти первой азербайджанской балерины, всемирно известной танцовщицы, народной артистки Гамар Алмасзаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Гамар Алмасзаде известна тем, что впервые исполнила главные партии во многих балетах азербайджанских композиторов, в том числе "Семь красавиц" Гара Гараева и "Девичья башня" Афрасияба Бадалбейли.

Занимаясь балетом с 6 лет, она внесла большой вклад в развитие азербайджанской балетной школы, являясь главным балетмейстером Театра оперы и балета и преподавателем Бакинской хореографической школы. Г.Алмасзаде воспитала целую плеяду мастеров хореографии, ее воспитанники выступают на сценах различных городов мира.

Она также принимала активное участие в общественной жизни страны, избиралась депутатом Верховного Совета Азербайджанской Республики. Яркий и славный творческий путь выдающейся Г.Алмасзаде получил высокую оценку со стороны государства. Она была лауреатом Государственной премии СССР, была удостоена ряда орденов и медалей, особое место среди которых занимает орден "Шохрат".

Г.Алмасзаде скончалась 7 апреля 2006 года. В память о талантливой балерине установлена мемориальная доска на стене дома в Баку, в котором она жила в 1937-2006 гг.