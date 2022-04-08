В Баку покажут музыкальное шоу "Приключения Микки Мауса и его друзей"

Только 1 мая на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку зрители смогут увидеть совершенно новое музыкальное интерактивное шоу для всей семьи "Приключения Микки Мауса и его друзей", сообщили Day.Az в театре. Начало - в 12:00 и 15:00.

В преддверии показа организаторы представили эксклюзивный видеоролик, посвященный спектаклю.

Необычайной красоты действие развернется перед маленькими зрителями, которые станут непосредственными участниками красочного представления. Это грандиозное музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, флешмобы, яркие и самые реалистичные персонажи и, конечно же, счастливый финал.

Зрители погрузятся в незабываемую интерактивно-музыкальную программу любимых сказочных и мультипликационных героев - мощных Трансформеров, прекрасных Принцесс, эпатажных кукол L.O.L, отважного Аладдина с Жасмин и остроумного Джинна, самых бесстрашных Бурундуков, сверхскоростного Соника, великолепной Эльзы и Олафа, магического Микки Мауса, а также многих других любимых героев, которых организаторы пока держат в секрете.

Юные зрители смогут принять непосредственное участие в представлении, будут помогать своим любимым героям в увлекательном и веселом путешествии по сказочным Вселенным.

В фойе театра всех детей будут встречать и сопровождать на их места в зале различные сказочные персонажи, и они смогут сфотографироваться с ними совершенно бесплатно.

Приобрести билеты можно в кассе театра, в централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az.