Джавид Имамвердиев вместе с коллегами определит будущих мировых режиссеров

Главный режиссер Азербайджанского государственного академического музыкального театра Джавид Имамвердиев вошел в состав профессионального жюри Международного конкурса молодых оперных режиссеров "Нано-Опера", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Нано-Опера" - первый в мире конкурс молодых оперных режиссеров, в пятый раз пройдет в Москве в театре "Геликон-опера" с 22 по 28 мая 2022 года.Организован совместно с Правительством Москвы при поддержке Департамента культуры города Москвы. На конкурс было подано более 200 заявок, имена участников будут известны 11 апреля. Профессиональные и медиажюри уже приступили к работе.

В состав профессионального жюри вошли художественные руководители, директора и режиссеры зарубежных и российских оперных театров. Помимо Джавида Имамвердиева, в состав профессионального жюри вошли - Дмитрий Бертман (председатель жюри, Россия), Реджеп Аййылмаз (Турция), Толеубек Альпиев (Казахстан), Джанкарло дель Монако (Италия), Сандра Миланков (Сербия), Рамиз Усманов (Узбекистан) и другие.

Впервые конкурс "Нано-Опера" прошел в 2013 году. Многие победители и лауреаты прошлых лет стали известными театральными режиссерами и успешно работают в театрах по всему миру. Условия конкурса максимально приближены к современному постановочному процессу. Участники работают с артистами театра "Геликон-опера" над постановкой арии (I тур), дуэта (II тур) и массовой сцены (III тур). Сценические миниатюры рождаются на глазах у зрителей "с чистого листа".