Какие кинопроекты в Азербайджане получат финансовую поддержку?

Министерство культуры Азербайджана объявило имена победителей конкурса "Поддержка проектов полнометражных художественных фильмов 2022" ("Tammetrajlı bədii film layihələrinə dəstək 2022"), сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Цель конкурса - поддержка творческих личностей, работающих в области отечественного кинематографа; активизация деятельности независимых продюсерских центров и производственных компаний, работающих в этом направлении; пропаганда национально-духовных и общечеловеческих ценностей в фильмах и т.д. Общий фонд поддержки конкурса составляет 300 тысяч манатов.

Конкурс начался в декабре 2021 года. Среди заявок было 45 проектов, из которых 12 допущены в следующий этап питчинга. Открытый питчинг прошел 18 марта в Госфильмофонде и транслировался онлайн по YouTube каналу. Решением жюри было выбрано семь проектов (название проекта, продюсерский центр): "Ata və oğullar" - Buta Film MMC, "Əlvida, noyabr" - Ultra Production, "Qıfıl" - Nova Gorica Kino Mərkəzi MMC, "Mavi sviterli adam" - Mandarin Agency Co, "Müqəddəs inək" - Narimanfilm MMC, "Ölü Həsən" - Ultra Production.

Председатель жюри - Олег Сафаралиев, члены жюри - Ильгар Фахми, Мехрибан Алекперзаде, Асиф Рустамов, Шамиль Сулейманов, Надир Алиев, Гаджибала Сафаров.