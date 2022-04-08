Вечера азербайджанского мугама прошли в городах Австрии - Вене и Линце. С концертными программами выступило трио мугама - заслуженные артисты Сахиб Пашазаде (тар) и Кямран Керимов (нагара), а также Азад Алимамедов (балабан), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первый концерт прошел в рамках Международного музыкального фестиваля Salam.Orient в Вене, организованного Kulteurasia. Фестиваль, название которого можно перевести как "Здравствуй, Восток", собрал артистов из стран Востока, стран Азии и Африки. Участвующих в фестивале музыкантов, поэтов и танцоров объединяют связь с традиционным наследием своих стран и желание донести его красоту до западного слушателя.

Концерт прошел в Азербайджанском культурном центре Вены - Aserbaidschanisches Kulturzentrum Wien. Выступившая на открытии руководитель Центра Лейла Гасымова рассказала о древней культуре и искусстве Азербайджана, национальном мугаме, который включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Руководитель фестиваля Salam.Orient Катрин Прёлл и руководитель организации Kulteurasia Даниэла Либервит отметили важность налаживания мостов культуры между странами, более широкого изучения традиций и обычаев народов.

Второй концерт коллектива прошел в Центре культуры Bruknerhaus в Линце. В первой части вечера выступил австрийский фольклорный коллектив Агнес Палмисано, во второй - азербайджанские музыканты. Затем был представлен ряд совместных номеров. А кульминацией вечера стало совместное исполнение композиции "Şuşanın dağları", посвященное "Году города Шуша" в Азербайджане.

"Şuşanın dağları başı dumanlı" (Вершины Шушинских гор покрыты туманом) - посвящённая городу Шуша азербайджанская песня, написанная легендарным ханенде Ханом Шушинским, в которой город сравнивается с прекрасной девушкой.