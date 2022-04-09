В Центре мугама прошел дебютный концерт ансамбля Amabile

В Международном центре мугама прошел дебютный концерт ансамбля Amabile, коллектива в котором по две виолы (альт), виолины (скрипка) и виолончели, передает Day.Az.

Музыка - это мелодия, ритм, гармония. Мелодия является главной темой музыкального произведения, как правило, исполняемой солирующим инструментом или группой солирующих инструментов. А когда вместе звучат струнно-смычковые, то это придает мелодии особую красоту. К этому стремится новый коллектив, который на своем первом концерте исполнил "Секстет ре минор для струнных" Александра Бородина и "Струнный секстет 1" Иоганнеса Брамса.

Напомним, что Международный центр мугама реализует ряд проектов, среди которых следует особо отметить "Вечера классической музыки", "Вечера ашугской музыки", "Сокровищница тайн", "Незабываемые", "Новое поколение приглашает", "Дастаны", "Там, где есть мугам", "Вечера мугама", "Моя Родина - Азербайджан" и другие.