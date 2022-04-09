В Баку состоялось открытие персональной выставки работ Джалила Гусейнова

В Музее современного искусства в Баку состоялось открытие персональной выставки работ народного художника Азербайджана Джалила Гусейнова под названием "Ağ kölgə" (Белая тень), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Экспозиция приурочена к 65-летнему юбилею мастера кисти.

В своем выступлении на открытии министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что Джалил Гусейнов - художник, имеющий особые заслуги в развитии и обогащении современного искусства Азербайджана.

"Его творчество хорошо знакомо и любимо поклонниками искусства как у нас в стране, так и за ее пределами. Произведения Джалила Гусейнова хранятся во многих музеях Азербайджана, а также в частных коллекциях. Картины художника были представлены на выставках, организованных в США, Франции, Германии, России, Турции, Иране, Грузии, Сирии, ОАЭ, Украине и других странах", - сказал министр культуры, отметив, что народный художник также является талантливым педагогом.

Он отметил, что экспозиция "Ağ kölgə" - первая персональная выставка мастера кисти, она является отражением его многолетней плодотворной деятельности.

Затем Анар Керимов, поздравив Джалила Гусейнова с юбилеем, вручил ему диплом министерства культуры Азербайджана.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов отметил, что вошедшие в экспозицию произведения наполнены чувствами. "Эти картины демонстрируют личный, неповторимый почерк автора. Индивидуальный стиль Джалила Гусейнова нельзя перепутать, его полотна всегда узнаваемы, в них особая духовность", - сказал он.

Проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник, профессор Фуад Салаев сказал, что на выставке представлены эскизы, пейзажи, натюрморты, среди которых как работы, созданные много лет назад, так и произведения, написанные за последние годы. "Рассматривая полотна Джалила Гусейнова, получаешь истинное наслаждение. Внимание привлекают цветовая гамма, композиционное решение, свет, который излучают работы художника", - сказал он.

Джалил Гусейнов в свою очередь выразил признательность за теплые слова в его адрес.

"В прекрасном Музее современного искусства собрались мои близкие друзья, коллеги, студенты, выражаю им всем признательность за то, что они сегодня рядом со мной. Это моя первая персональная выставка, и поэтому сегодняшний день для меня крайне важен и значим", - сказал он.

По словам народного художника, в экспозицию вошло около 60 его произведений. "Женский образ всегда был одной из основных тем, к которой обращались художники, и я не стал исключением. Однако среди моих работ также можно увидеть натюрморты, апшеронские пейзажи и т.д. В экспозицию вошли работы, написанные за период с конца 1970-х годов до последних нескольких лет", - сказал он.

Затем гости ознакомились с экспозицией. Отметим, что отличительной чертой многих картин художника является важная роль белого цвета в их цветовой эстетике.