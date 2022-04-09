В Баку прошел юбилейный концерт Захры Гулиевой

В кругу коллег, друзей, студентов и многочисленных поклонников прошел юбилейный концерт народной артистки Азербайджана, профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, известной исполнительницы на скрипке Захры Гулиевой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концертная программа была представлена на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Вечер открыла пьеса композитора Найджела Хесса в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова. Солистка - народная артистка Захра Гулиева.

Далее своими выступлениями публику порадовали лауреаты республиканских и международных конкурсов, скрипачи Назрин Асланлы, Фарида Рустамова, Осман Мустафазаде, Джамиля Гараюсифли, Хадиджа Миргуламли и Шукюфа Расулова, а также скрипичный ансамбль Detaşe.

В их исполнении прозвучали сочинения Иоганнеса Брамса, Дмитрия Шостаковича, Петра Ильича Чайковского, Йоахима Йохова, Астора Пьяццоллы, Пабло де Сарасате.

Скрипка обладает сочетанием красоты, выразительности звука и технической подвижности, и студенты Захры Гулиевой смогли продемонстрировать публике все великолепие звучания этого инструмента.

Бурные овации стали подтверждением прекрасного исполнения и непревзойденного таланта музыкантов.

Концерт прошел на одном дыхании, публика с восторгом смотрела на сцену, и каждый взмах смычка в умелых руках стал великим таинством.

В заключение вечера на сцену вновь была приглашена Захра Гулиева. Она отметила, что по традиции выступает в самом начале концерта, рассказывая публике о программе вечера, композиторах, чьи произведения будут звучать.

"Однако на этот раз все мои слова, мысли, чувства выразили своим исполнением мои студенты. Мне же остается сказать слова благодарности министерству культуры Азербайджана, Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Государственному симфоническому оркестру имени Узеира Гаджибейли и всем, кто поддержал нас в проведении этого концерта", - подчеркнула народная артистка.

Захра Гулиева также выразила свою признательность дирижеру, заслуженному артисту Фуаду Ибрагимову и студентам.

Информационная поддержка концерта - Trend.az, Day.az, Milli.az.