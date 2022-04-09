В музее истории открылась выставка "Старый Баку кистью художника"

В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук открылась выставка живописных и графических работ художника-любителя Рауфа Джанибекова под названием "Старый Баку кистью художника", передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Хирург по профессии Рауф Джанибеков увлекается сразу несколькими направлениями в изобразительном искусстве - помимо масляной живописи и графики, он также работает в направлении цифровой графики.

Большую часть своих работ художник посвящает старому Баку, его тихим улочкам, дворикам, архитектуре, быту местных жителей.

По словам народного художника Арифа Гусейнова, очень ценно, что Рауф Джанибеков представляет в своих работах городские пейзажи старого Баку.

"Баку всегда выделялся и выделяется своей неповторимой аурой, красотой архитектурных зданий. Город постоянно развивается и идет в ногу со временем. Наряду с великолепными историческими памятниками, у нас есть и новые архитектурные символы. Думаю, молодому поколению будет интересно посмотреть работы Рауфа Джанибекова, и по ним узнать, какой была столица Азербайджана десятки лет назад", - сказал народный художник.

Рауф Джанибеков отметил, что тяга к искусству у него была с самого детства, однако он пошел учиться не в художественный вуз, а поступил в медицинский институт.

"Искусством увлекался с детства, но никогда не посещал никаких курсов, кружков или иных занятий. Учился сам, как говорят, методом проб и ошибок, так что я самоучка. В советский период учиться самому было немного сложно - не достать учебный материал, да и интернета не было. Позже стало легче найти нужные книги, и я стал много читать необходимую литературу", - отмечает он.

По словам Джанибекова, делать выбор между основной сферой деятельности - медициной и искусством он никогда не хотел.

"Медицина и живопись - это два моих любимых дела. В картинах я передаю свои чувства, эмоции, воспоминания. Многие спрашивают, почему я так часто пишу старый Баку, тут все просто - я бакинец, безгранично любящий родной город, и это одна из моих излюбленных тем в работе", - добавил он.

Отметим, что "Старый Баку кистью художника" стала первой персональной выставкой художника-любителя Рауфа Джанибекова.

Выставка будет проходить до 15 апреля 2022 года.