Азербайджанские художники покоряют Лувр

Произведения азербайджанских художников и фотографов представлены на международной выставке современного искусства Art Shopping в выставочном зале "Карусель дю Лувр" в одном из крупнейших и самых популярных художественных музеев мира Лувре (Франция). Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

Работы художников из Азербайджана, наряду с авторами из Турции, Греции, Непала, Германии, Франции, России, Ирана, представлены в павильоне Асмер Нариманбековой - ASMAR ART.

По словам Нариманбековой, Азербайджан на международной выставке современного искусства представляют Айсель Амирова, Сахиб Асадлы, Милена Набиева, Лейла Алиева, Лейли Мусеибова, Джейран Миргасым, Саида Фагала-Хагвердиева, Кенуль Гулиева, Ирфан Султанова, Мелисса Гулиева, Рафаил Алиев, Айла Инсанова, Маргарита Керимова-Соколова, Асмер Нариманбекова, фотограф Майя Багирова и Агдес Багирзаде.

Наряду с этим, заслуженный художник Азербайджана в своем павильоне объединила ряд художников из разных стран, среди них Мерал Сариали, К.Музаффер Генчер, Тюлай Муса (Турция), Мариан Насамбаев, Лидия Дроздова, Игорь Гущин, Анатолий Дроздов (Казахстан), Наталья Гребенкова, Татьяна Корман (Россия), Джульетта Бенетти (Франция), фотограф Али Шокри (Иран), а также представлены работы участников ассоциации International Action Art (Греция).

Асмер Нариманбекова отметила, что экспозицию павильона ASMAR ART составляют живописные полотна, фотографии, образцы декоративно-прикладного искусства.

"Произведения привлекают внимание всех без исключения посетителей выставки гармоничным сочетанием цветов и красок, композиционным решением, выражающим идеи и мысли авторов", - добавила она.